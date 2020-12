Das Forschungsprojekt "Selbstlernende Photovoltaik-Fabrik", kurz SelFab, soll den Weg zur selbstlernenden Solarfabrik bereiten. Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Industrie auf dem Vormarsch und birgt nach Ansicht von fünf Forschungsinstituten aus Baden-Württemberg ein großes Potenzial auch in der Photovoltaik-Fertigung. In dem Forschungsprojekt SelFab arbeiten die Institute zusammen mit der Industrie seit knapp zwei Jahren an intelligenten Produktionsanlagen für die Solarfabrik der Zukunft. ...

