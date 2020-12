Die SPG Intercity Zurich AG unterstützte die Bouygues Energies & Services InTec Schweiz AG bei der Suche nach einem neuen Standort in Zürich.Zürich - Die SPG Intercity Zurich AG unterstützte die Bouygues Energies & Services InTec Schweiz AG bei der Suche nach einem neuen Standort in Zürich und fand eine geeignete Bürofläche an der Buckhauserstrasse 22 in Altstetten. Die Schweizer Marktführerin in Gebäudetechnik und -management ist eine Tochter des französischen Baukonzerns Bouygues Construction und hat in der Schweiz über 90 Standorte...

Den vollständigen Artikel lesen ...