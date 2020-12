In Deutschland gab es in diesem Jahr deutlich mehr Emissionen als 2019 - und das obwohl einige Neuzeichnungen wegen Corona sogar verschoben wurden. An der Frankfurter Börse dürfte das nächste Jahr daher spannend werden, immerhin stehen die ersten IPO-Kandidaten schon in den Startlöchern. Wie es richtig geht, zeigen die USA: Dort feierten IPOs dieses Jahr einen Rekord nach dem anderen.Nach der IPO-Flaute 2019 hofften viele Investoren in Deutschland auf bessere Aussichten in diesem Jahr. Mehr IPOs mit hoher Zeichnung sollten für den schlechten Output im Jahr zuvor entschädigen. Die Rechnung ging aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nur teilweise auf. Zwar stieg die Zahl der Börsengänge von vier auf sechs, dafür reduzierte sich aber das Emissionsvolumen deutlich. Kein Wunder: Nach wie vor sind Anleger wegen der Corona-Pandemie nervös. Doch nicht überall sieht es finster aus. Ein Blick in die USA zeigt: Die Amerikaner feiern in diesem Jahr Börsen-Rekorde. Zahlreiche milliardenschwere IPOs signalisieren, dass der Markt für Neuzugänge trotz Corona in anderen Ländern quicklebendig ...

