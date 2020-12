Sorgen bereiten den Anlegern derzeit die zunehmenden Lockdown-Beschränkungen in den USA inmitten der bisher schlimmsten Phase der Corona-Pandemie.New York - Hohe Kursgewinne der Apple-Aktien haben am Dienstag im US-Technolgiesektor für gute Laune gesorgt. Der Nasdaq 100 stieg im frühen Handel um 0,34 Prozent auf 12'733,32 Punkte. Der noch umfangreichere Nasdaq Composite erreichte gar ein Rekordhoch. Händler verwiesen auf Medienberichte, wonach Apple bis 2024 ein selbstfahrendes Elektroauto auf den Markt bringen will. Dieses könnte mit einer...

