Vorübergehend sank der Kurs der Gemeinschaftswährung gar bis auf 1,2161 Dollar. Am frühen Nachmittag hatte er noch fast einen Cent höher notiert.Zum Franken schwächt sich der Euro ebenfalls ab auf 1,0824 Franken nach 1,0840 am Morgen. Derweil zieht der US-Dollar zum Franken etwas an auf 0,8891 Franken.Die Finanzmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...