In einem Interview mit der Zeitung "Guardian" sagte Andy Haldane, der Chefökonom der Bank of England (BoE), dass die britische Wirtschaft immer noch in einem sehr tiefen Loch steckt, wie Reuters berichtet. Haldane argumentierte weiter, dass die Stützungsmaßnahmen erst dann enden sollten, wenn die Coronavirus-Krise vorbei ist und fügte hinzu, dass er ...

