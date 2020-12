Die Anleger schwankten am Dienstag vor allem mit Blick auf die Bewältigung der Coronakrise zwischen Verunsicherung und Hoffnung hin und her.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Dienstag fester geschlossen und sich dabei vom Kurssturz am Vortag teilweise wieder erholt. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung nach den hohen Verlusten, die den Leitindex wieder über die Marke von 10'400 Punkten brachte. Die Anleger schwankten dabei vor allem mit Blick auf die Bewältigung der Coronakrise zwischen Verunsicherung und Hoffnung hin...

Den vollständigen Artikel lesen ...