Dem grössten amerikanischen Einzelhändler wird vorgeworfen, süchtig machende Schmerzmittel unrechtmässig verkauft und damit zur verheerenden Opioid-Epidemie in den USA beigetragen zu haben.Washington - Die US-Regierung verklagt den grössten amerikanischen Einzelhändler wegen seiner Rolle in der Opioid-Krise: Walmart wird vorgeworfen, süchtig machende Schmerzmittel unrechtmässig verkauft und damit zur verheerenden Opioid-Epidemie in den USA beigetragen zu haben. Dem Unternehmen könnten laut Justizressort Geldstrafen in Milliardenhöhe drohen. Als eine der grössten Apothekenketten und...

