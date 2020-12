Mit zwei Artikeln hatten wir sie bisher über den schwedischen Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell Sweden ISIN: SE0006425815 informiert. Am 07. Dezember hatten wir getitelt: "PowerCell Sweden: Jahresendrallye voraus?" Im Artikel sind wir auf die charttechnische Situation eingegangen und die Abonnenten haben folgende Zusatzinformation erhalten: "Wir bleiben zuversichtlich, dass die Aktie in den kommenden Tagen wieder Fahrt in Richtung Norden aufnimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...