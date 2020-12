Ziel ist es, die Ausbreitung der in England und Südafrika aufgetretenen Mutation des Coronavirus zu verhindern.Bern - Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwoch Britinnen und Briten in der Schweiz mit einer Push-Nachricht über die für sie geltenden Corona-Regeln informiert. Die Briten sollen sich ab Ankunftstag zehn Tage in Quarantäne begeben. In der Nachricht wird die angeschriebene Person darüber informiert, dass sich alle Reisenden aus Grossbritannien oder Südafrika, die am oder nach dem 14.

Den vollständigen Artikel lesen ...