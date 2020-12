Als erste wurde am Morgen im Kanton Luzern eine 90-jährige Frau gegen das Coronavirus geimpft.Luzern - In der Schweiz ist am Mittwoch die grösste Impfaktion aller Zeiten angelaufen. Als erste wurde am Morgen im Kanton Luzern eine 90-jährige Frau gegen das Coronavirus geimpft. Die Geimpfte wohne in einem Pflegeheim einer Landgemeinde, teilte der Kanton Luzern mit. In den kommenden Tagen würden weitere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeinstitutionen mit dem Impfstoff des Herstellers...

Den vollständigen Artikel lesen ...