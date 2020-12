Am Schweizer Aktienmarkt macht sich zur Wochenmitte die weihnächtliche Ruhe bemerkbar.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt macht sich zur Wochenmitte die weihnächtliche Ruhe bemerkbar. Die meisten Marktteilnehmer hätten sich bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet, wie sich nicht zuletzt an dem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen zeige, heisst es im Handel. Entsprechend ereignislos präsentiere sich denn auch der Handel an der letzten Sitzung vor Weihnachten.

