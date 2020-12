Verbände rechnen angesichts der schieren Menge an Lkw nicht damit, dass sich der Rückstau in der südostenglischen Grafschaft Kent rasch auflöst.Dover - Trotz der angekündigten Wiedereröffnung der britisch-französischen Grenze rechnet die Regierung in London nicht mit einem raschen Ende des Staus Tausender Lastwagen in England. "Das ist kein Problem, das rasch gelöst werden wird", sagte Bauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News. Er erwarte, dass die ersten Lastwagen schon bald über den Ärmelkanal nach Frankreich setzen...

