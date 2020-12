Die Verbraucherstimmung in den USA verbessert sich im Dezember leicht - Der US Dollar Index bleibt im Minus - Der Index der Verbraucherstimmung in den USA ist im Dezember leicht von 76,9 im November auf 80,7 (endgültig) gestiegen, wie die aktuelle Verbraucherbefragung der Universität Michigan am Freitag ergab. Dieser Wert lag unter den Markterwartungen ...

