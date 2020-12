In der dritten Dezemberwoche haben sich die Erzeugerpreise am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Bis zum Ende des Jahres wird von keinen wesentlichen Preiskorrekturen mehr ausgegangen, die Preisverhandlungen der Packer mit den Handelsketten sind zum Teil bereits bis zur dritten Kalenderwoche des neuen Jahres abgeschlossen....

