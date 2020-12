Die Wall Street hat sich am Mittwoch in recht guter Verfassung präsentiert. In der Spitze kletterte der Dow Jones bis auf rund 30'300 Zähler in Richtung seines Rekordhochs.New York - Die Wall Street hat sich am Mittwoch in recht guter Verfassung präsentiert. In der Spitze kletterte der Leitindex Dow Jones Industrial bis auf rund 30'300 Zähler in Richtung seines Rekordhochs. Zum Handelsende schmolz der Gewinn aber etwas zusammen und der Index schloss nur noch 0,38 Prozent höher bei 30'129,83 Punkten. Noch gerade so im Plus mit 0,07 Prozent auf 3690...

Den vollständigen Artikel lesen ...