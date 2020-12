Heterogenes Bild: Die Inzidenz in den Kantonen lag zwischen 161 Fällen pro 100'000 Einwohner und Woche in Appenzell Innerrhoden und 484 im Tessin.Bern - 2,4 Prozent weniger laborbestätigte Corona-Fälle als in der Vorwoche und regional Unterschiede - das zeigt der epidemiologische Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Die Anzahl Tests stieg um 15 Prozent, wie das BAG am Donnerstag mitteilte. In der Woche 51 (14. bis 20. Dezember) wurden insgesamt 29'441 laborbestätigte Fälle gegenüber 30'162 in der Vorwoche verzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...