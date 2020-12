Brüssel/London - Die Europäische Union und Großbritannien haben sich auf ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit geeinigt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstagnachmittag in Brüssel mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de