Düsseldorf - Deutschland hat am Samstag die ersten Corona-Impfdosen von Biontech und Pfizer bekommen. Gegen 5 Uhr erreichte die erste Ladung das Zentrallager des Landes Nordrhein-Westfalen und wurde dort ausgeladen.



Die Staatskanzlei verbreitete ein Video, auf dem ein großer Sattelzug mit einer einzigen Palette und darauf zwei Kisten zu sehen ist - dem Vernehmen nach mit 9.750 Impfdosen. Ab Sonntag soll der Impfstoff in die 53 Kreise und kreisfreien Städte des Landes gebracht und dort durch mobile Teams verimpft werden. NRW erwartet bis Jahresende rund 280.000 Impfdosen, insgesamt soll Deutschland in 2020 noch 1,35 Millionen Einheiten des erst am Montag zugelassenen Biontech-Impfstoff geliefert bekommen.

