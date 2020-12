Der britische Außenminister Dominic Raab hat sich am frühen Montagmorgen geäußert, wie The Telegraph berichtet. Der britische Diplomat zeigte sich nach dem Brexit-Deal optimistisch und sagte: "Wir bemühen uns um Handelsabkommen mit Australien, den USA und der ganzen Welt - insbesondere in der Indo-Pazifik-Region, einem riesigen Wachstumsmarkt für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...