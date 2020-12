Der Euro ist am Montag mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Montag mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen. Am Vormittag erreicht die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,2239 Dollar, nachdem der Kurs vor den Weihnachtsfeiertagen noch unter 1,22 Dollar gestanden hatte. Auch gegenüber dem Franken zieht der Euro an und notiert mit 1,0881 Franken so hoch wie seit Anfang Juni nicht mehr.

