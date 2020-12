Gemäss den vom BAG vorgelegten Zahlen haben sich in den letzten 96 Stunden 10'087 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Ausserdem wurden 244 weitere Todesfälle vermeldet.Basel - In Basel ist am Montag im Beisein von Bundesrat Alain Berset in der Messe Basel das erste Corona-Impfzentrum der Schweiz eröffnet worden. Berset äusserte sich "verhalten optimistisch" zur gegenwärtigen Entwicklung, aber auch mit Sorge zur aktuellen Mutation des Coronavirus. Er könne aber noch nicht abschliessend sagen, wie wirkungsvoll die vom Bund verfügten Massnahmen gewesen seien...

Den vollständigen Artikel lesen ...