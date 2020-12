Der AUD/USD bewegt sich am Montag in einer engen Range - Die Marktstimmung dreht nach der Unterzeichnung des Konjunkturprogramms durch US-Präsident Trump ins Positive - Es wird erwartet, dass das Handelsgeschehen für den Rest der Woche gedämpft bleibt - Nachdem der AUD/USD die Vorwoche praktisch unverändert abgeschlossen hatte, stieg er am frühen ...

