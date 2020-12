Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,0868 Franken am Montag per Saldo wenig verändert, aber deutlich höher als noch am letzten Donnerstag (24.12.) vor den Brexit-News.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag gestützt durch eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten etwas zugelegt. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,2222 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie phasenweise noch unter 1,22 Dollar notiert. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,0868 Franken am Montag per Saldo wenig verändert, aber deutlich höher als noch am...

Den vollständigen Artikel lesen ...