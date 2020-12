Der Swiss Market Index klettert um 1,84 Prozent auf 10'603,49 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fulminant in die Altjahreswoche gestartet. Dank Unterstützung der sehr starken Novartis und Nestlé überquerte der Leitindex SMI in einem Steigerungslauf über den ganzen Handelstag die Marke bei 10'600 Punkten und erreichte beinahe den Schlussstand von Ende 2019. Die positive Stimmung unmittelbar vor dem Jahresende hing in erster Linie mit dem erfolgreichen...

