Bremen - Einen Tag nach dem Start der bundesweiten Corona-Impfkampagne melden die Landesgesundheitsministerien und Senatsverwaltungen 28.431 Impflinge. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), ergänzt durch direkte Abfragen der dts Nachrichtenagentur am Montagabend.



Bezogen auf die Bevölkerung scheint Bremen dabei am schnellsten voranzuschreiten, hier wurden bis Montagabend schon 550 Impfungen durchgeführt, entsprechend 81 pro 100.000 Einwohner. Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg hinken dagegen mit nur vier gemeldeten Impfungen je 100.000 Einwohner deutlich hinterher - wobei unklar ist, ob hier womöglich einfach nur die Daten langsamer erhoben werden. Mit 68 je 100.000 Einwohner werden auch überdurchschnittlich viele Corona-Impfungen in Sachsen-Anhalt gemeldet, hier war schon einen Tag vor dem offiziellen Start mit dem Impfen begonnen worden. Bayern (46), Berlin (45), Hessen (50) und NRW (53) liegen ebenfalls über dem bundesweiten Durchschnitt von 34 Impfungen je 100.000 Einwohner, laut der bis Montagabend veröffentlichten Daten.



Im Saarland, das am Samstag pro Kopf der Bevölkerung die meisten Impfdosen geliefert bekommen hatte, lief es mit 22 Impfungen je 100.000 Einwohner eher durchwachsen an, nur 215 von 9.750 Impfdosen wurden am ersten Tag verabreicht. NRW als größtes Bundesland verimpfte dagegen praktisch alles was verfügbar war.

