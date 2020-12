Wie bereits zum Wochenauftakt sprechen Marktbeobachter von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag zum Dollar leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Auch zum Franken schwächt sich der Dollar leicht ab und fällt unter die Marke von 0,89 Franken auf aktuell 0,8872. Derweil zeigt sich der Euro mit 1,0860 Franken wenig verändert gegenüber dem Vorabend, als er zu 1...

