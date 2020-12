Die Corona-Impfung ist zwar freiwillig, aber wer der Einladung zum Impftermin nicht folgt, soll registriert werden.Madrid - Spanien will alle Bürger, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, in einem Register erfassen. Das kündigte Gesundheitsminister Salvador Illa im einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta am Montag an. Jeder Bürger werde entsprechend des Impfplanes eine Einladung zu einem Impftermin erhalten. Die Impfung sei zwar freiwillig, aber wer der Einladung nicht folge...

Den vollständigen Artikel lesen ...