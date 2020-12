Den vollständigen Artikel lesen ...

Die People's Bank of China (PBoC) hat den Yuan-Referenzkurs auf 6,5451 gegenüber dem Vortageswert von 6,5236 festgelegt. Im Vorfeld der Veröffentlichung erwartete Reuters für heute einen Wert von 6,5441, während Bloomberg in seiner jüngsten Umfrage 6,5439 anpeilte. Der Yuan wird derzeit weitgehend unverändert in der Nähe von 6,5370 gehandelt.