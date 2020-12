Der Nikkei zog am Dienstag letztlich um 2,66 Prozent auf 27'568,15 Punkte an.Tokio - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street und anderswo ist der japanische Nikkei-225-Index am Dienstag immerhin auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren geklettert. An den chinesischen Börsen fiel die Kursentwicklung dagegen uneinheitlich aus: Während die Handelsplätze auf dem Festland nachgaben, ging es in Hongkong klar bergauf. Zu Wochenbeginn hatten die Anleger weltweit die...

