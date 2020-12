Jahresrückblick, drittes Quartal 2020:Außer diversen Rekordmeldungen wurde unter anderem endlich der 52-Gigawatt-Deckel für die Photovoltaik-Anlagen abgeschafft. Doch am Horizont zeigten sich bereits erste Vorboten der anstehenden EEG-Novelle. Erste Entwürfe des Bundeswirtschaftsministeriums kamen ans Licht und sorgten für reichlich Kritik. Elon Musks treibt außerdem weiter den Aufbau der Giga-Fabrik bei Berlin voran und grüner Wasserstoff ist wie immer en vogue.Endlich kam Bewegung in die 52-Gigawatt-Deckel-Diskussion. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause im Juli befasste sich der Bundesrat ...

