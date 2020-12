Die People's Bank of China (PBoC) bekräftigte am Dienstag, dass sie ihre Geldpolitik flexibel, zielgerichtet und angemessen gestalten wird. Sie fügte hinzu, dass sie den Yuan-Wechselkurs "grundsätzlich stabil" halten wird, wie Reuters berichtete. Die PBoC merkte weiterhin an, dass sie die Finanzinstitute dazu anleiten wird, die mittel- bis langfristigen ...

