Der EuroStoxx50 notierte zuletzt 0,48 Prozent höher bei 3592,60 Punkten.Paris - Die Rally an Europas Aktienmärkten geht weiter. Vor allem in London konnten sich die Anleger am Dienstag dank der Brexit-Einigung über deutliche Kursgewinne freuen - zu Wochenbeginn hatte in London wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Der britische FTSE 100 startete freundlich in den Handel und baute dann seine Gewinne aus. Gegen Mittag stand er 2,35 Prozent im Plus bei 6655...

