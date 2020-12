Nachdem der Greenback bereits am Morgen wieder unter die Marke von 0,89 Franken gefallen ist, kostet er am frühen Nachmittag 0,8870 FrankenFrankfurt am Main - Der Euro ist am Dienstag gestiegen und hat damit an die leichten Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Die Gemeinschaftswährung wird um die Mittagszeit bei 1,2246 US-Dollar gehandelt und damit knapp unter dem Tageshoch von 1,2258 Dollar, das am frühen Vormittag erreicht worden war. Auch zum Franken schwächt sich der Dollar ab. Nachdem der Greenback bereits am Morgen wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...