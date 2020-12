Der AUD/USD notiert am Dienstag im positiven Bereich - Eine breit angelegte USD-Schwäche ermöglichte dem AUD/USD einen Aufwärtsschub - Die positive Marktstimmung sorgt für einen zusätzlichen Impuls - Der AUD/USD hatte am Montag Mühe, eine entscheidende Bewegung in eine der beiden Richtungen zu vollziehen und er schloss unverändert. Da die Risikoströme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...