Düsseldorf - Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, hat sich dafür ausgesprochen, die Anforderung an die Abiturprüfungen im Jahr 2021 wegen der durch Corona bedingten Unterrichtsausfälle abzuspecken. "Wenn weiterhin wegen der Pandemie viel Unterricht ausfällt, muss es auch Abstriche bei den Anforderungen an das Abi 2021 geben", sagte Kutschaty dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).



"Wir haben dann ja sozusagen einen Jahrgang mit einem Abitur G 7,5", fügte der SPD-Politiker hinzu. Es wäre "unfair", wenn Schüler, bei denen viel Unterricht ausgefallen ist, die gleichen Prüfungen ablegen müssten, wie an Schulen, in denen es weniger Ausfall gegeben habe. "Wichtig ist vor allem, dass das Abitur auch von allen Bundesländern anerkannt wird", sagte Kutschaty.

