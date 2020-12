Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Spät am Abend soll dann Königin Elizabeth II. das Brexit-Gesetz in Kraft setzen.London - Im Eiltempo stimmt das britische Parlament am Mittwoch über den Brexit-Handelspakt mit der Europäischen Union ab. Beide Kammern sollen die Vereinbarung innerhalb weniger Stunden abnicken. Spät am Abend soll dann Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt das Brexit-Gesetz mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen. Wie aus vorab veröffentlichten Auszügen seiner Rede vor dem Parlament...

