Die spektakuläre Tropenwaldblume gilt als die grösste der Welt und blüht jeweils nur gerade 1-2 Tage lang.Kerzers - Am Dienstagabend hat sich die erste von zwei Titanwurzblumen im Papiliorama in Kerzers entfaltet. Die spektakuläre Tropenwaldblume gilt als die grösste der Welt und blüht jeweils nur gerade 1-2 Tage lang. Am Morgen liess sich die Pflanze noch nicht in die Karten blicken; die Blume war nach wie vor verschlossen und es deutete noch nichts auf das bevorstehende Blühereignis hin.

