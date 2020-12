Neu liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'515. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'459, vor einer Woche bei 4'121.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 5424 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. In der Schweiz sind mittlerweile über 7000 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Bis Mittwoch wurden 7005 Todesfälle gezählt. Zuletzt registrierte das BAG innerhalb von 24 Stunden 96 neue Todesfälle und 303...

