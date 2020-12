Nach der Verschnaufpause vom Vortag haben Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres an der Wall Street wieder auf Aktien gesetzt.New York - Nach der Verschnaufpause vom Vortag haben Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres an der Wall Street wieder auf Aktien gesetzt. Die Kurse stiegen im frühen Handel, neue Rekordmeldungen für die Börsenbarometer Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 blieben bislang aber aus. Der Dow rückte im frühen Handel um knapp ein halbes Prozent vor auf 30'478 Punkte. Die Investoren setzen dank der weltweit...

