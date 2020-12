Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich im November weiter ausgeweitet - Der US Dollar Index bleibt mit 89,70 tief im Minus - Das Defizit der Vereinigten Staaten im Waren- und Dienstleistungsverkehr stieg im November um 4,4 Mrd. $ auf 84,8 Mrd. $, wie die gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Bureau of Economic Analysis veröffentlichten Daten am ...

