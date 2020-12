Am Devisenmarkt zeigt sich weiterhin eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch über 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2310 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit April 2018. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Auch zum Schweizer Franken hat sich der Dollar weiter abgeschwächt, aktuell kostet er 0,8829 Franken. Am frühen Morgen ist der...

