Der Schweizer Aktienmarkt hat das turbulente Börsenjahr 2020 am Mittwoch mit weiteren, wenn auch nur leichten Aufschlägen und insgesamt mit einem Jahresplus abgeschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat das turbulente Börsenjahr 2020 am Mittwoch mit weiteren, wenn auch nur leichten Aufschlägen und insgesamt mit einem Jahresplus abgeschlossen. Auftrieb gaben dem SMI zum Ende des Jahres hin die starken Avancen der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche - Zykliker und Finanzwerte büssten dagegen an Wert ein. Über das gesamte Jahr hinweg waren bei den Schweizer...

