Apia - Für den pazifischen Inselstaat Samoa und einige weitere Pazifik-Inseln hat das Jahr 2021 bereits begonnen. Um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) konnten die Einwohner dort bei einer Außentemperatur von 26 Grad Celsius weltweit als erstes den Jahreswechsel feiern.



In der neuseeländischen Hauptstadt Wellington wird eine Stunde später das neue Jahr eingeläutet. In Sydney beginnt es um 14 Uhr deutscher Zeit, Tokio folgt um 16 Uhr. Auf Hawaii müssen sich die Bewohner noch etwas länger gedulden: Hier begann um 11 Uhr deutscher Zeit der 31. Dezember. Für die Einwohner von Amerikanisch-Samoa, einem US-Außengebiet im südlichen Pazifik und Teil der Samoa-Inseln, findet der Jahreswechsel einen Tag und eine Stunde später statt als bei ihren Inselnachbarn.



Wegen der Corona-Pandemie werden die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel diesmal in den meisten Ländern deutlich kleiner ausfallen als üblich.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de