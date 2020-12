Leonhard Fischer habe seinen sofortigen Rücktritt eingereicht, teilte der Rohstoffkonzern am Donnerstag ohne Angabe von Gründen mit.Baar - Der Rohstoffkonzern Glencore verzeichnet einen Abgang im Verwaltungsrat. Leonhard Fischer habe seinen sofortigen Rücktritt eingereicht, teilte das Unternehmen am Donnerstag ohne Angabe von Gründen mit. Der frühere Chef des Versicherers Winterthur und CS-Banker war seit dem IPO von Glencore im Jahr 2011 Mitglied des Gremiums, seine Dienste werden in der Mitteilung verdankt. (awp/mc/ps)...

