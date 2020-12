Der Brexit wird Realität: Grossbritannien schliesst am Donnerstag um Mitternacht seinen Austritt aus der EU endgültig ab.London / Brüssel - Der Brexit wird Realität: Grossbritannien schliesst am Donnerstag um Mitternacht seinen Austritt aus der Europäischen Union endgültig ab. Dann endet nach einer elfmonatigen Übergangsphase seit dem EU-Austritt auch die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Zum Jahreswechsel wird damit die wirtschaftliche Scheidung vollzogen. Auf den letzten Drücker gab es an...

Den vollständigen Artikel lesen ...