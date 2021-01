Berlin - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht in der Corona-Pandemie einen Auftrag an Deutschland und die EU, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. "Es wird uns selbst nicht mehr lange gut gehen, wenn wir nicht dazu beitragen, dass auch die anderen eine faire Lebenschance haben. Corona hilft uns, das zu begreifen. Diese Chance sollten wir nutzen", sagte Schäuble der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Dass Deutsche und Europäer dabei helfen, die unglaublichen Herausforderungen, die sich ihnen stellen, besser zu meistern, das sei sein "großer Wunsch" für das Jahr 2021. Es wäre "ein katastrophaler Fehler", wenn das Virus den Blick für die anderen großen Probleme dieser Welt verstellen würde, warnte Schäuble und nannte "allen voran den Klimawandel und den Verlust an Artenvielfalt, aber auch den Hunger, das Elend und die dadurch ausgelösten Fluchtbewegungen".



Die Pandemie habe sich rasend schnell über den Globus verbreitet. "Das schärft das Bewusstsein dafür, wie eng wir zusammenleben."

