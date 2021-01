Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Samstagmorgen 12.690 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren noch einmal 12 Prozent oder 1.765 Fälle weniger als am Samstagmorgen vor einer Woche, als auch schon weniger als halb so viele Infektionen wie eine Woche zuvor gemeldet worden waren.



Das RKI wies darauf hin, dass die Zahlen wegen der Feiertage schwer zu interpretieren sind: Es ist unklar, ob die Zahlen zurückgehen, weil das Infektionsgeschehen wirklich nachlässt, oder ob die Arbeitszeiten der Gesundheitsämter und weniger Tests ausschlaggebend sind. Außerdem meldete das RKI nun 336 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus, auch das ein im Vergleich der letzten Tage sehr niedriger Wert. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Samstagmorgen 5.593 Covid-19-Patienten intensiv behandelt, 30 weniger als 24 Stunden zuvor. Dieser Kennwert sinkt seit ein paar Tagen, er gilt als wesentlich robuster gegenüber Wochen- und Feiertagseffekten, weil die Krankenhäuser verpflichtet sind, täglich ihre Zahlen zu melden.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de