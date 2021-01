Der Krypto-Taler hat sich alleine in den ersten beiden Tagen des neuen Jahres um über 5000 Dollar verteuert.Frankfurt / Luxemburg - Die Digitalwährung Bitcoin setzt ihre Rekordjagd auch im neuen Jahr fort. Am Sonntagvormittag stieg der Bitcoin-Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bis auf 34'677 Dollar. Das Niveau konnte der Bitcoin nicht jedoch halten, lag aber mit zuletzt 34'192 Dollar wieder etwas darunter. Damit verteuerte sich der Bitcoin in den ersten beiden Tagen des Jahres um über...

Den vollständigen Artikel lesen ...