Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 4. Quartal 2020

Auch im vierten Quartal setzten die Aktienmärkte ihre Aufwärtsbewegungen fort und beendeten das Börsenjahr mit einer klassischen Jahresend-Rallye.

Eine kurzfristige Unterbrechung setzte zum Ende Oktober ein, als einerseits Europa in einen zweiten Lockdown ging und anderseits im Rahmen der US-Präsidentschaftswahlen die Unsicherheiten über einen sauberen Übergang auf den neu gewählten Präsidenten zunahmen. Wir bewerten diesen Rücksetzer als Welle Zwei im seit März dieses Jahres laufenden fünfteiligen Aufwärtstrend.

Mit zunehmender Sicherheit des Impfbeginns gegen Covid-19 sowie über den stabilen Amtsantritt von Joe Biden am 20. Januar und ferner einer Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein 900 Mrd. US-$ umfassendes weiteres Corona-Stützungspaket sowie einem Scheck über 2.000 US-$ für jeden US-Bürger, setzen die Aktienmärkte ihre Aufwärtsbewegungen fort. Diese Fortführung bewerten wir als Beginn der Welle Drei, die sich durchaus weit in das Jahr 2021 fortsetzen kann ...



"Marktbericht 4. Quartal 2020"





